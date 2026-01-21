Vergara: "Dispiace per il risultato". E i tifosi lo inondano di complimenti...

Vergara: "Dispiace per il risultato". E i tifosi lo inondano di complimenti...TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30Dai social
di Arturo Minervini

"Ci dispiace non aver portato a casa io risultato che volevamo tutti. Ma continuiamo a lavorare insieme".

Così scrive su Instagram Antonio Vergara, il migliore insieme a Scott McTominay nel pareggio deludente in terra danese. Il post ha generato tanti commenti, con i tifosi azzurri che hanno inondato di complimenti il centrocampista. 