“Vesuvio erutta” nella festa del Bologna, Forgione: “Da Napoli lezioni di civiltà!”

Partita scoppiettante quella di ieri sera fra Bologna e Juventus. Un primo tempo a chiarissime tinte rossoblù, con la squadra di Thiago Motta avanti 2-0 grazie alla rete di Calafiori e al gol di Santiago Castro. Nella ripresa ancora Bologna, ancora con Calafiori, prima della clamorosa rimonta Juventus. Prima Federico Chiesa accorcia, immediatamente dopo il rientro in campo di Fagioli dopo la squalifica. Quindi in 60 secondi le reti di Milik e Yildiz per il 3-3 finale che rimanda la questione terzo posto all'ultimissima giornata.

Prima, durante e dopo la partita, al Dall’Ara c’è stata grande festa con luci e coreografie per festeggiare la splendida cavalcata in campionato culminata con la qualificazione in Champions League. Durante i festeggiamenti ci sono però anche stati cori dei tifosi emiliani che hanno invocato la furia del Vesuvio. A tal proposito, lo scrittore napoletano Angelo Forgione, su X scrive: “I tifosi del Napoli a Bologna un anno fa, dopo l'alluvione in Emilia Romagna. Dedicato ai fessi tifosi felsinei che ieri, dopo le scosse di terremoto ai Campi Flegrei, invocavano la furia del Vesuvio. I napoletani, di fronte alle difficoltà, danno sempre lezioni di civiltà”.