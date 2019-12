VIDEO - A Dubai torna la coppia Immobile-Insigne: il laziale imbocca Lorenzo

I giocatori del Napoli, causa la sosta del campionato per la pausa natalizia, sono in vacanza con le loro rispettive famiglie. Il capitano azzurro Lorenzo Insigne è in vacanza a Dubai con Ciro Immobile. Divertente gag tra i due durante una cena nel noto ristorante Nusr-Et. Ricordiamo infatti che l'attaccante della Lazio e quello del Napoli sono molto amici sin dai tempi di Pescara.