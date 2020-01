VIDEO - Ancelotti è già un idolo per i tifosi dell'Everton: "Che bello il coro, spero di cantare anche qui!"

In casa Everton Carlo Ancelotti è già diventato un idolo, al punto che i tifosi gli hanno dedicato un coro speciale: "Ole, ole... Ancelotti!". L'ex tecnico azzurro ha commentato la bella iniziativa dei tifosi ai canali ufficiali del club: "Mi piace molto il coro che mi è stato dedicato dai tifosi, mi rende davvero felice. Ancora devo importare il testo, ma non mi sembra molto difficile. Mi piace cantare, sono abituato a farlo quando vinco dei trofei e spero di farlo anche qui".

