VIDEO - Castel di Sangro, protagonista il portiere Romito: "Ho messo paura a Milik! Ora penso al lavoro..."

Tra i protagonsiti della sfida di oggi tra Castel di Sangro c'è anche il portiere Gabriel Romito, autore di una parata dal dischetto sul rigore di Younes ma anche di un paio di parate interessanti, soprattutto su Arek Milik. Cosi l'estremo difensore della squadra abruzzese ha parlato ai microfoni di Club Napoli All News su TeleclubItalia: "Milik? Sembra molto lontano da Napoli, dalle prospettive di Gattuso, si è visto anche dal pubblico che non l'ha acclamato molto. Dai, gli ho messo paura. Lavoro? E' lo spirito del lavoro, è una passione che ho da piccolo, lavoro e calcio. Montato la testa? Mai, sempre con i piedi per terra, andiamo avanti per l'inizio della nuova stagione".