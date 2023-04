VIDEO - Che bellezza a Portici: Vesuvio azzurro in attesa della matematica per lo Scudetto

Una iniziativa molto bella a Portici, in provincia di Napoli, in attesa della matematica che sancirà la vittoria del terzo Scudetto del Napol

Una iniziativa molto bella a Portici, in provincia di Napoli, in attesa della matematica che sancirà la vittoria del terzo Scudetto del Napoli. In Piazza San Ciro è apparso un mini-Vesuvio tutto colorato d'azzurro. Di seguito il video del sindaco Cuomo.