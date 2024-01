VIDEO - Chi è il tuo goat? Osimhen non ha dubbi: "Maradona!"

In un giochino con lo youtuber Pooja Victor Osimhen ha risposto a una serie di domande sul calcio. Prima sul calcio africano, poi anche sul suo club. Dovendo nominare due leggende del Napoli, il centravanti nigeriano ha fatto il nome di Diego Armando Maradona ed Edinson Cavani. Quando invece gli viene chiesto 'Chi è il tuo goat nel calcio?', l'ex Lille non ha dubbi e risponde ancora col nome di Diego. Di seguito le immagini.

Victor Osimhen reveals Maradona as his GOAT as Emmanuel Adebayor makes one of his best African legends. #PoojaXAFCON2023 pic.twitter.com/8wrq7flXT4