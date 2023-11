VIDEO - Chiariello furioso, lite con Iannicelli sull’addio di Ancelotti: “Non è stato fatto fuori dallo spogliatoio”

Nel corso di ‘Campania Sport’, su Canale 21, c’è stata un’accesa lite tra Umberto Chiariello e Peppe Iannicelli sull’addio di Carlo Ancelotti.



Chiariello: “Non è vero, non dovete fare false narrazioni. Non è vero che lo spogliatoio ha fatto fuori Ancelotti. Ho parlato io con De Laurentiis, quindi io so la verità. De Laurentiis ha fatto fuori Ancelotti perchè non ha accettato che Ancelotti pubblicamente a Sky smentisse la sua decisione sul ritiro. E Ancelotti a telefono mi ha confermato che era quello il motivo”.

Iannicelli interviene: “Tu hai raccolto testimonianze di persone interessate ai fatti”.

Chiariello: “Me l’ha detto Ancelotti in persona”.

Iannicelli: “E che vuol dire?”.

Chiariello: “Lo spogliatoio non ha mai fatto fuori Ancelotti”

Iannicelli: “Lo spogliatoio fa fuori Ancelotti nel momento in cui non va in ritiro”.

Chiariello: “La verità non va mistificata, non è vero! Spacciate le vostre opinioni per verità. Peppe, tu non parli con nessuno. Io parlo con De Laurentiis, Ancelotti, il procuratore di Insigne…tutti e tre separatamente dicono la stessa cosa e tu dici che non ho ragione io? Questo è sovvertimento del giornalismo, io ho le fonti”.