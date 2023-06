VIDEO - Clamoroso all'aeroporto di Budapest: arbitro Taylor aggredito da tifosi romanisti

L’arbitraggio di Siviglia-Roma di ieri del signor Anthony Taylor ha destato non poche polemiche in casa Roma.

L’arbitraggio di Siviglia-Roma di ieri del signor Anthony Taylor ha destato non poche polemiche in casa Roma. Il fischietto inglese, riconosciuto all'aeroporto di Budapest da un centinaio di tifosi romanisti di ritorno in Italia, è stato vittima di insulti, cori e lanci di bicchieri e di sedie. È intervenuta la polizia locale che ha scortato via il direttore di gara e la sua famiglia, chiudendoli negli uffici dell'aeroporto prima di scortarli poi nel Gate. Di seguito le immagini.