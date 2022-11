VIDEO - "Come stai?", spunta il gesto di Kvaratskhelia all'uscita da Castel Volturno

Oggi Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato a causa della lombalgia acuta che l'ha costretto ai box contro l'Atalanta.

Oggi Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato a causa della lombalgia acuta che l'ha costretto ai box contro l'Atalanta. Il georgiano è stato comunque a Castel Volturno e all'uscita dal Training Center è stato intercettato da Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, che gli ha chiesto come stesse. Kvara ha risposto solo con un pollice, come si vede nelle immagini pubblicate dal collega su Instagram.