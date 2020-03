VIDEO - "Facciamo il tifo per medici, infermieri e cittadini!", messaggio solidale della Ssc Napoli

Sono giorni cruciali questi per tutto il paese, con l'emergenza Coronavirus che sta inevitabilmente mettendo in difficoltà tutto il sistema sanitario nazionale, soprattutto nelle zone più colpite come quella della Lombardia. Anche La Ssc Napoli ha pubblicato un video su Twitter, dove sensibilizza il popolo del web dando un messaggio solidale per tutte le forze in campo: "Facciamo tutti il tifo per la stessa squadra: medici, infermieri, cittadini".