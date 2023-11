VIDEO - Decibel posta l'annuncio del vecchio undici di Mazzarri: "Ci faceva emozionare..."

Daniele 'Decibel' Bellini, speaker del Maradona, posta su Instagram il video dell'annuncio della formazione del primo Napoli di Mazzarri.

Daniele 'Decibel' Bellini, speaker del Maradona, posta su Instagram il video dell'annuncio della formazione del primo Napoli di Mazzarri e scrive: "Non avevamo niente, non esistevano i social, non c’erano grandi nomi ma quella squadra ci faceva emozionare ogni domenica. C’erano tantissimi tifosi che oggi non ci sono più ma che continuano a cantare in curva insieme a noi".