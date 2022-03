VIDEO - Il calcio d'angolo non-sense di Insigne contro la Macedonia del Nord

Sui social sta spopolando, a dir poco, un video girato da un tifoso presente in curva allo stadio Barbera di Palermo in occasione di Italia-Macedonia

© foto di www.imagephotoagency.it

Sui social sta spopolando, a dir poco, un video girato da un tifoso presente in curva allo stadio Barbera di Palermo in occasione di Italia-Macedonia del Nord. Le immagini ritraggono il momento in cui Lorenzo Insigne batte un calcio d'angolo corto, non-sense, sbagliando il tocco per il compagno vicino e regalando il pallone all'avversario. I tifosi, specie su Twitter, si sono scagliati violentemente contro l'atteggiamento del numero 10 e di tutta la Nazionale. Di seguito il video tratto dall'account di Fabrizio Biasin.