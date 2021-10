VIDEO - Il pullman del Napoli arriva a Cava: la cittadina salernitana esplode di gioia

Arrivano altre immagini da Cava de' Tirreni per l'accoglienza dei tifosi azzurri riservata al Napoli in ritiro questa sera nella cittadina salernitana. Un grandissimo numero di tifosi ha aspettato l'arrivo del pullman azzurro. Entusiasmo alle stelle in attesa nel derby con la Salernitana di domani all'Arechi. Di seguito le immagini.