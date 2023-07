VIDEO - Indovina chi? Elmas infallibile! Riconosce 4 compagni su 4 dai tattoo

Attraverso i propri canali social, la SSCNapoli ha diffuso un video con un divertente quiz che ha avuto come protagonista Eljif Elmas.





Come mai non hai tatuaggi? "Non mi piacciono. Mi piace vederli ma non su di me, non li farò mai".

Inizia il quiz, Elmas deve riconoscere dai tatuaggi quattro compagni di squadra. Il macedone indovina dal tattoo sulla gamba Contini e da quello sulla coscia Politano. Poi dal simbolo della Champions sull’avambraccio Elmas non ha dubbi: “E’ il Cholito! Mamma mia, l’ha baciato tante volte quest’anno…”. Infine dalla bandiera dell’Uruguay il centrocampista ridendo risponde: “Questo, è molto facile. E’ il nostro ‘cane’ Mathias Olivera. Cane perché quando facciamo gli allenamenti sempre ci viene addosso ad aggredire. Indovinati quattro su quattro? Sono qui già da cinque anni, li riconosco tutti”.