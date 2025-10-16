Anguissa via quasi 2 mesi per la Coppa d’Africa? Alvino chiarisce: “Terrorismo mediatico!"

Frank Zambo Anguissa sarà impegnato con il Camerun per la prossima Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio. Ma quante partite salterà il centrocampista del Napoli? Il giornalista Carlo Alvino, attraverso un post su X, ha fatto chiarezza sulla vicenda: “Vicenda Anguissa-Coppa d'Africa. È in atto il solito attacco da parte di certa stampa cui faceva non a caso riferimento, Antonio Conte, sulla partecipazione del camerunese alla competizione, con le immancabili bugie e le previsioni pessimistiche. Quindi è il caso di fare chiarezza.

La Coppa d'Africa inizia il 21 dicembre, cosa che in società, anche se pare strano a certe latitudini, ne erano tutti ampiamente al corrente. A voler essere magnanimi il Napoli lascerà libero Anguissa non meno di 8/9 giorni prima, cioè ampiamente dopo Benfica-Napoli di Champions. Zambo salterà quindi le gare che la società aveva preventivato. Detto ciò nulla di nuovo, ma urge un'ulteriore precisazione, ovvero, visto che nulla è scritto, qualora il Camerun non dovesse superare il girone Zambo tornerebbe immediatamente a disposizione. Morale, in società nessuno si è fasciato la testa ma tutto è già risaputo da tempo. Terrorismo mediatico sempre contro il Napoli, teso a destabilizzare l'ambiente. Conte ha a disposizione una rosa di 26 calciatori ed è capace di ovviare a qualsiasi difficoltà ... che non si facessero il malanimo lor signori ... Nun tenimm problem”.