Foto Mertens è tornato a Napoli! Allenamento in città con Kat e il piccolo Ciro

vedi letture

Una gradita visita a Napoli per una delle sue leggende più amate: Dries Mertens è tornato in città per qualche giorno di relax e allenamento. L'ex attaccante azzurro è stato avvistato oggi presso lo storico impianto della Manzoni Fitness. Non era solo: Dries si è allenato in compagnia della moglie Kat Kerkhofs e del figlio Ciro Mertens, testimoniando ancora una volta il profondo legame della famiglia belga con il capoluogo campano.

Non è la prima volta che Mertens sceglie la sua ex casa per mantenersi in forma, seguendo l'esempio di altri ex e giovani talenti che continuano a frequentare l'impianto partenopeo. Il cuore di Dries, Kat e del piccolo Ciro batte ancora forte per l'azzurro e per questa città.