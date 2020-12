VIDEO - Insigne lavora sodo: si allena col figlio che sceglie la 11 di Lozano

Lorenzo Insigne nonostante stia trascorrendo queste vacanze natalizie in casa tra l'affetto familiare, continua a tenersi in forma lavorando sodo. Infatti il capitano azzurro, come mostra in un video su Instagram, si allena con il figlio che per l'occasione sceglie d'indossare la maglia numero 11 di Lozano. Di seguito le immagini.