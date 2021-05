VIDEO - Jorginho paga pegno: dopo la premiazione Champions si fa la barba in campo

Tra i più felici e scatenati al termine della finale di Champions League vinta ieri dal Chelsea c'era senza dubbio Jorginho. L'ex centrocampista del Napoli è stato tra i grandi protagonisti in campo e anche dopo la premiazione si è fatto notare per un gesto molto particolare: si è fatto radere la barba durante un'intervista. Una scommessa o un modo particolare di celebrare il successo, poco importa. Un italiano torna a sollevare la Champions undici anni dopo.

#Jorginho and @fredcaldeira paying off their bets, what a legends 🤣🤣🤣🤣#CFC #UCL @ChelseaFC



via @TNTSportsBR pic.twitter.com/Pq35bhBlqT