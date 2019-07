VIDEO - Koulibaly accolto in patria da bimbi in maglia azzurra: "Momento indimenticabile!"

Kalidou Koulibaly è tornato a casa. Il difensore del Napoli ha avuto una fantastica accoglienza una volta tornato a Kellermann, suo quartiere d'origine, dove centinaia di bambini lo hanno accolto con la maglia del Napoli, oltre a tutti gli altri compaesani. Il centrale ha pubblicato un video su Twitter, commentando così: "Tanta emozione, tanto orgoglio in seguito all'accoglienza calorosa ricevuta nella città in cui sono nato e nel quartiene dove sono cresciuto! Grazie a tutti per questo momento indimenticabile e per il sostegno che mi date".

Beaucoup d’émotion et de fierté ressentie suite à l’accueil chaleureux reçu dans la ville où je suis né et le quartier où j’ai grandi! Merci à tous pour ce moment inoubliable et le soutien que vous m’apportez ❤️



