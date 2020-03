VIDEO - Koulibaly annuncia: "All'asta maglia di Napoli-Liverpool per aiutare chi ha bisogno"

"Ciao ragazzi, sono Koulibaly, spero che stiate bene. Vi mando un piccolo messaggio. Metto all'asta la mia maglietta indossata contro il Liverpool la scorsa stagione. Ho pensato a questa iniziativa per aiutare chi ha bisogno. Un abbraccio forte e sempre forza Napoli". Con questo videomessaggio Kalidou Koulibaly annuncia la sua decisione di mettere all'asta una delle sue maglie del Napoli da collezione, con tanto di autografo, per far fronte a quest'emergenza Coronavirus. Di seguito il videomessaggio.