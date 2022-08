VIDEO - Koulibaly rincuora un tifoso: "Non essere triste, Napoli sarà forte anche senza di noi”

Bel messaggio di Kalidou Koulibaly, ex giocatore del Napoli ed ora al Chelsea, ad un tifoso azzurro

Bel messaggio di Kalidou Koulibaly, ex giocatore del Napoli ed ora al Chelsea, ad un tifoso azzurro: "Ciao Daniele, sono Kouly, spero che stai bene. Ti voglio mandare un piccolo messaggio perché so che il Napoli ha perso qualche giocatore però è una squadra sempre forte. Non devi mollare mai, credi sempre nei tuoi sogni, spero di vederti prestissimo: ti mando un abbraccio forte. Non essere triste perché il Napoli è comunque una squadra forte anche se siamo tanti ad essere partiti. Dispiace di essere partiti ma Napoli sarà sempre nel mio cuore: forza Napoli”.