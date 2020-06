VIDEO - La Uefa celebra Koulibaly: sui social l'intervento super su Mbappé nel 2018

Sui social l'account ufficiale della Uefa elogia Kalidou Koulibaly. Lo fa riproponendo attraverso un video l'intervento super del difensore contro Mbappé in velocità in Napoli-Psg, gara di Champions del 2018. Un intervento clamorosamente bello e decisivo da parte del senegalese, difficile come e più di un gol. Sui social, i tifosi apprezzano. Koulibaly piace a tanti club e molti tifosi di diverse società sognano il suo acquisto. Ecco il video: