VIDEO - Lavezzi racconta: "Napoli sempre nel mio cuore. Bello essere presente al trionfo contro il Liverpool"

"Niente di più bello che tornare nel luogo in cui ero molto felice".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione della sfida di Champions League Napoli-Liverpool, Ezequiel Lavezzi ha fatto il suo ritorno al Maradona, stavolta in veste di bordocampista. Tornare a Napoli e' stata una grande emozione per il Pocho, così come ha raccontato ai microfoni di Amazon Prime Video: "Il Napoli è sempre nel mio cuore. Niente di più bello che tornare nel luogo in cui ero molto felice. Sono molto felice di essere stato invitato a partecipare come commentatore alla partita Napoli-Liverpool! Grande squadra di lavoro!! Grazie a tutti per l'accoglienza e l'affetto allo stadio. È stato molto bello essere presente a questo importante trionfo del Napoli". Di seguito il video con le sue dichiarazioni, postato da Instagram dallo stesso Lavezzi.