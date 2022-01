VIDEO - Lukaku, le scuse pubbliche al Chelsea: "Mi spiace per ciò che ho causato"

Arrivano le scuse pubbliche di Romelu Lukaku a tutto il mondo Chelsea. Il centravanti belga ha parlato ai canali ufficiali del club londinese, cercando di correre ai ripari dopo il terremoto mediatico causato dall'intervista rilasciata negli scorsi giorni a Sky, dove ha lanciato messaggi d'amore all'Inter evidenziando inoltre un certo pentimento nell'aver lasciato i nerazzurri per i blues: "Sono dispiaciuto per il dispiacere che ho causato. Sapete il legame che ho con questo club, sin dalla mia adolescenza. Capisco perfettamente la vostra delusione e so che adesso dipende da me riconquistare la vostra fiducia e farò del mio meglio per mostrare il mio impegno ogni giorno al campo di allenamento e in partita. Mi scuso con l'allenatore e l'ho fatto anche con i miei compagni di squadra e con la dirigenza, perché penso che non fosse il momento migliore e adesso voglio voltare pagina, guardare avanti e iniziare a pensare a vincere le partite a aiutare la squadra con le migliori prestazioni possibili".

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022