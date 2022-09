VIDEO - Mario Rui e la difesa di Kvara: è virale il video sui social

L'esterno portoghese conferma di essere tra i leader non solo tecnici, ma anche emotivi, del Napoli di Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Rui è il compagno di squadra che tutti vorrebbero. Perchè per i compagni, si getterebbe nel fuoco pur di difenderli. L'esterno portoghese conferma di essere tra i leader non solo tecnici, ma anche emotivi, del Napoli di Luciano Spalletti.

Oltre alla grande prestazione di San Siro contro il Milan, con l'assist fornito a Giovanni Simeone per la rete della vittoria, il portoghese è diventato oggetto di discussione sui social per il video che lo ritrae prendere le difese di Kvaratskhelia dopo il contatto con Dest in area rossonera che ha portato alla concessione del rigore per il Napoli. In basso il video.