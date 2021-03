VIDEO - Osimhen balla felice con la sua nazionale: le immagini dalla Nigeria

Momenti di relax e spensieratezza per Victor Osimhen in ritiro con la Nigeria, per le partite della propria nazionale per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Momenti di relax e spensieratezza per Victor Osimhen in ritiro con la Nigeria, per le partite della propria nazionale per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. L'amico di Victor, il giornalista nigeriano Oma Akatugba, ha pubblicato sui propri social le immagini dell'attaccante azzurro mentre balla e si diverte con i suoi compagni di nazionale durante un trasferimento su un battello. Di seguito il video. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tutto Napoli.net (@tuttonapolinet)