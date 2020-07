VIDEO - Osimhen in Nigeria: oggi ha motivato e allenato dei ragazzini di Lagos

In attesa di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, Victor Osimhen è in Nigeria dove sta proseguendo le sue vacanze in attesa della prossima stagione. L'attaccante ormai ex Lille è stato immortalato con un video che lo ritrae mentre allena un gruppo di ragazzini proprio nella sua Nigeria. Discorso a tanti ragazzini, che ascoltano Victor con grande attenzione.

@omaakatugba, this is your guy, the rave of the moments playing, motivating and encouraging some lads in Magodo, Lagos earlier today. pic.twitter.com/FLiNPkpddt