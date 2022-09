VIDEO - Ounas al Lille, il Napoli lo saluta con una clip: “Thank you, Adam!”

Adam Ounas è da circa un’ora un nuovo giocatore del Lille.

© foto di www.imagephotoagency.it

Adam Ounas è da circa un’ora un nuovo giocatore del Lille. L’esterno algerino, arrivato a Napoli nel 2017, lascia dunque la Serie A e torna in Francia dopo le esperienze al Bordeaux e al Nizza. La SSC Napoli ha salutato Ounas sui social. “Grazie Adam”, si legge, in un post con le immagini più belle dell’algerino in maglia azzurra.