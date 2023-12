VIDEO - Pallone d’Oro africano 2023, l’arrivo di Osimhen alla cerimonia di premiazione

Toccata e fuga a Marrakech per Victor Osimhen.

Toccata e fuga a Marrakech per Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, in accordo con la SSC Napoli, è volato in Marocco per presenziare alla cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro Africano. L’ex Lille è tra i tre finalisti in compagnia di Mohamed Salah e Achraf Hakimi. Osimhen è da pochi minuti arrivato, come testimoniano le immagini pubblicate dagli account social della CAF.