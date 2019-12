VIDEO - Reina: "Nel 2002 ho scoperto la maglia di Napoli, verrò sempre qui..."

Splendide parole d'amore di Pepe Reina per il Napoli. Il portiere spagnolo, in un video che circola sul web, dedica un pensiero a un amico, probabilmente il tassista che per la prima volta lo portò a visitare Napoli quando era qui in vacanza con la moglie: "Nel 2002 quando sono arrivato nel porto di Mergellina, ho scoperto la magia, la gente e il cuore di Napoli. Ti sarò talmente grato tutta la mia vita che ti porterò sempre nel cuore e ogni volta che potrò verrò sempre a Napoli perché siete la mia famiglia".