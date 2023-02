VIDEO - Scontro Caressa-Bucciantini a Sky sul possesso palla: "Statistica che non esiste!"

"Se io passo il pallone a lui, mentre il pallone va a lui di chi è il possesso palla? Di nessuno".

Lite a Sky Sport tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini. Mentre quest'ultimo stava spiegando l'importanza del possesso palla, certificata dai numeri di chi è nelle parti alte della classifica, il conduttore lo interrompe bruscamente: "Una statistica che non serve a niente. Il possesso palla non vuol dire niente, è una statistica che non esiste. Se io passo il pallone a lui, mentre il pallone va a lui di chi è il possesso palla? Di nessuno". Di seguito il video dello scontro dialettico.