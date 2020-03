VIDEO - Sfida di palleggi sui social, Politano: "Nomino Insigne e Cannavaro!"

Costretti a casa, i giocatori di Serie A continuano a tenersi in forma con le diverse tabelle fornite dai propri staff tecnici, nella speranza di mantenere una forma fisica che possa consentire loro di tornare in campo senza incappare in particolari problemi. Oltre all'allanamento, però, alcuni si divertono passando il tempo sfidandosi con i palleggi in casa. Tra quelli chiamati in causa dalla pagina 'Che fatica la vita da bomver' anche l'azzurro Matteo Politano, che ha sua volta ha sfidato il capitano Insigne, l'ex compagno di squadra al Sassuolo Paolo Cannavaro e Caprari.