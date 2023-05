Zedadka: "Tifosi, ci vediamo domenica. Chiudiamo al meglio questa meravigliosa stagione”

Karim Zedadka, calciatore del Napoli, tramite il suo account Instagram ha voluto lanciare un. messaggio ai tifosi in vista dell’ultima partita di campionato con la Sampdoria

Karim Zedadka, calciatore del Napoli, tramite il suo account Instagram ha voluto lanciare un. messaggio ai tifosi in vista dell’ultima partita di campionato con la Sampdoria: “Era l’ultima trasferta.. Dalla prima a l’ultima, siete stati in tanti a seguirci ovunque in Italia, a sostenerci dal primo a l’ultimo minuto senza mai fermarvi. Adesso dobbiamo chiudere questa meravigliosa stagione nel modo giusto, in casa, davanti a tutti voi, per l’ultima volta di quest’anno. Ci vediamo domenica”.