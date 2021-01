Ziliani critica Ibra: "Un conto è essere leader ed un altro è fare il bullo e cercare risse"

Ibrahimovic è stato il protagonista in negativo del derby di Coppa Italia perso dal Milan contro l'Inter, prima giallo per la lite con Lukaku e poi rosso per fallo su Kolarov. Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter: "Poi sarebbe il caso che qualcuno dicesse a Ibra che un conto è esercitare la leadership sgravando i compagni dal peso delle responsabilità, un conto è voler fare Il bullo a ogni costo cercando la rissa senza motivo, quando anzi sei in vantaggio psicologico e di gol".

