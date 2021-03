Ziliani critico: "Rinviate Roma-Napoli! Perché la Juventus si e i giallorossi no?"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato su Twitter la decisione della Lega di Serie A di rinviare al prossimo 7 aprile la partita Juventus-Napoli su richiesta di entrambi i club. "Roma-Napoli è in programma domenica 21 e per la Roma un rinvio a lunedì, visto che giovedi 18 gioca in Ucraina, sarebbe utile. Ora, visto che Juve Napoli è stata spostata al 7 aprile per maggiore comodità dei due club, non si vede perché loro sì e la Roma no. Rinviate Roma Napoli".

Il giornalista ha poi aggiunto: "Sacrosanta verità. Fonseca ha ragione, vede favorire due avversari diretti per la qualificazione #Champions in modo del tutto arbitrario. #JuveNapoli che NON si recupera alla prima data utile rischia di essere una bomba inesplosa che qualcuno prima o poi dovrà far brillare".

