Ziliani: "Nella migliore delle ipotesi Juve in B ed esclusa dall'Europa fino al 2030"

"Juve che nel frattempo, uscita con le ossa rotte dal processo penale, uscirà dalla Borsa: e forse per volere di Elkann sarà venduta".

Ad oggi, 7 febbraio 2023, la Juventus si trova con una penalità di -15 in classifica (effetto del processo plusvalenze) che per il principio dell’afflittività della pena rende praticamente impossibile il piazzamento in uno dei primi 6 posti, cioè l’accesso alle coppe. Già questo provvedimento mette l’UEFA nelle condizioni di escludere la Juventus dalle coppe per “antisportività”: sanzione che è già nei fatti e che sarà irradiata anche se la Juve non si piazzerà nei primi 6 posti. La Juventus insomma è già adesso fuori dalle coppe. Se la Juventus vincesse la Coppa Italia, che qualifica all’EuropaLeague, o l’Europa League, che qualifica alla Champions, la sanzione scatterà immediatamente. Altrimenti diverrà effettiva nella prima stagione in cui la Juve si piazzerà in serie A nei primi 6 posti. Ai primi di marzo si terrà però il processo sulle “manovre stipendi” in cui gli illeciti commessi dai dirigenti e dai tesserati juventini sono assai più gravi di quelli commessi nel processo plusvalenze. La sanzione sarà dunque più pesante: ciò significa serie B sicura. Detto che resta ancora un ultimo processo, quello sulla “partnership con società terze” (i club “amici” come Atalanta e Sassuolo), le ulteriori sanzioni inflitte alla Juve avranno un peso anche in sede UEFA: e gli anni di esclusione dalle coppe saranno aumentati.

Il giornalista Paolo Ziliani , su Twitter, fa il punto della situazione sui processi sportivi e penali che attendono la Juventus, prevedendo le sanzioni che verranno inflitte al club bianconero e ai propri ex dirigenti: " Manca un mese al prossimo processo a carico della Juventus (le manovre stipendi) e il clima si sta decisamente surriscaldando. La consapevolezza di essere spacciati sta portando i soldati della RealCasa a mosse sgangherate e suicide dettate dalla disperazione più cupa. Se fino a una settimana fa eravamo ancora al racconto di Alice nel Paese delle Meraviglie, ora nascondere la realtà è diventato difficile. Dai colpi di mercato e dai sogni di gloria siamo passati a report che assomigliano molto a bollettini di guerra un po’ edulcorati. E siccome in mancanza di valide argomentazioni l’unica strategia possibile è alzare polveroni sul nulla (leggi scandali inventati su Sandulli a Santoriello) per creare confusione e sconcerto, è il caso di fare il punto della situazione e ricordare come stanno le cose.

Riassumendo: in estate avremo una Juventus nella migliore delle ipotesi in B, forse in B con penalizzazione, forse in C; e esclusa dall’Europa per non meno di 2-3 stagioni. Esclusione che scatterà solo quando la Juve tornerà a piazzarsi in serie A nei primi 6 posti. Spiace dirlo (i tifosi non ne hanno colpa) ma come scrivo da mesi tutti i campioni e i migliori giocatori della Juventus se ne andranno: col consenso del club che non sarà più in grado di stipendiarli anche per le ammende milionarie che stanno per esserle comminate. Il ritorno ai livelli di oggi sarà lungo; e prima di rivedere la Juventus in Europa passeranno molti anni, 6 o 7, dunque 2030 o oltre. Juve che nel frattempo, uscita con le ossa rotte dal processo penale, uscirà dalla Borsa: e forse per volere di Elkann sarà venduta.

E gli ex dirigenti? Il loro destino è segnato. Agnelli, che ha avuto 2 anni d’inibizione dopo i 12 mesi avuti per i rapporti con gli ultrà malavitosi, e Paratici (2 anni e mezzo) saranno ulteriormente e più duramente puniti: possono fin da ora considerarsi radiati. Questo è lo stato delle cose. Anche se nessuno lo dice, gli illeciti commessi dalla Juventus nel filone “manovre stipendi” sono talmente gravi, pianificati, consumati, ripetuti e provati che pensare a un colpo di spugna è impossibile. Il calcio diventerebbe Far West. Quindi, qualunque cosa vi capiterà di leggere o di sentire da qui a marzo, anche se ad affiancare l’Istituto Luce arrivassero i Caschi Blu dell’ONU, non smarrite la bussola: la Juventus ha commesso troppi reati per non essere condannata. Se l’è voluta".