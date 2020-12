Ajax, ten Hag punta a vincere l'Europa League: "Sappiamo di poter arrivare fino in fondo"

Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha commentato la retrocessione in Europa League per mano dell'Atalanta ai microfoni dei media olandesi: "Abbiamo sprecato molto, non abbiamo avuto una rosa ampia per le assenze di Blind, Neres e Traoré, ma recuperandoli saremo una grande squadra. In Europa League sappiamo benissimo dove possiamo arrivare se ripensiamo alla finale 2016".