Atalanta batte 3-0 l'Olympiacos e vola agli ottavi: doppio Malinovskyi per l'Ucraina

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Georgios Karaiskakis de Il Pireo, l'Atalanta vince 3-0 contro l'Olympiacos e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa Leauge. Atalanta avanti 1-0 dopo la prima frazione grazie alla zampata vincente del danese Maehle al 40'. Nella ripresa risultato in bilico fino alla metà del secondo tempo, quando Koopmeiners si scrolla di dosso due avversari, la allarga per Boga e va a ricevere il passaggio di ritorno, servendo poi Malinovskyi. La botta, sotto la traversa, regala il 2-0, con l'ucraino che mostra la maglietta "No war", no alla guerra, dopo i messaggi della moglie di quest'oggi. Poco dopo, la replica: ancora Malinovskyi, stavolta da lontanissimo, toglie le ragnatele dal sette, con Vaclik che può tuffarsi ma senza arrivarci. Zero a tre e qualificazione ampiamente in ghiaccio.