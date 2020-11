AZ, Slot ci crede: "Abbiamo già battuto il Napoli, perchè non potremmo rifarlo?"

Arne Slot, allenatore dell'AZ Alkmaar, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta della sua squadra in Spagna per mano della Real Sociedad: "La differenza di forza era grande, Sociedad ha avuto un numero incredibile di opportunità. Ho trovato ingiustificato un certo numero di volte in questa stagione che stavamo pareggiando, ma ora sarebbe stato molto ingiusto se avessimo conquistato un pareggio qui.

Primi nel girone? Prima dell'inizio di questo girone sapevamo di avere due avversari estremamente forti (Napoli ed AZ, ndr). È un girone difficile e sappiamo cosa fare: vincere una delle prossime due partite casalinghe. È una sfida perché sappiamo quanto sono bravi Napoli e Sociedad. Ma siamo già riusciti a battere il Napoli prima, quindi perché non dovremmo riuscire a farlo in una delle prossime due partite casalinghe?".