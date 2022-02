Barça, Dest per lo squalificato Alves: le formazioni ufficiali del derby catalano

E' ufficiale la formazione del Barça che affronterà alle 21 l' Espanyol nel derby di Barcellona. Senza Dani Alves , squalificato, Xavi punta su Dest per coprire la fascia destra. Il resto della squadra è la stessa che ha battuto l'Atlético de Madrid la scorsa settimana. Di seguito l'undici blaugrana per la sfida valida per la 24ª giornata de LaLiga.

Espanyol (4-3-3): Diego Lopez; Gomez, Cabrera, Pedrosa, Vidal; Darder, Bare, Vilhena; Herrera, De Tomas, Puado. All.Vicente Moreno.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique, Alba; Busquets, Pedri, Di Jong; Adama, Ferran e Gavi.

In panchina: Neto, Arnau Tenas, Eric, Riqui, Dembélé, Braithwaite, Nico, Luuk de Jong, Mingueza, Aubameyang, Jutglà e Abde. All. Xavi.