Barça, stop per il fair play finanziario spagnolo: 4 cessioni per registrare il colpo Ferran Torres

Il Barça non può ancora registrare il super-acquisto Ferran Torres per il problema fair play finanziario interno alla Liga. Nonostante la cessione in prestito di Coutinho all'Aston Villa, non c'è ancora spazio salariale sufficiente. Secondo la stampa catalana, il Barcellona conta di sbloccare le cessioni di Umtiti che ha un ingaggio importante, Demir, Luuk de Jong che è in prestito dal Siviglia ma è chiuso e Dest che però non vorrebbe andar via.