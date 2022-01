Barcellona, colpo a sorpresa in vista: scambio tra terzini con il Borussia Dortmund

Il Barcellona potrebbe piazzare un colpo a sorpresa nelle prossime ore. Come riportano diversi media spagnoli, ci sarebbe stato un incontro con i dirigenti del Borussia Dortmund per discutere di uno scambio tra terzini destri: Thomas Meunier potrebbe arrivare in Catalogna, mentre Sergino Dest farebbe il percorso inverso. I due giocatori si trasferirebbero entrambi in prestito con opzione d'acquisto.