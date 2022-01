Barcellona, Traoré ha svolto le visite mediche: affare da 30mln completato

Conto alla rovescia per la firma di Adama Traoré. L'esterno offensivo spagnolo ha sostenuto in giornata le visite mediche (la prima metà in ospedale, la seconda al Camp Nou) e si attende solo l'annuncio ufficiale. Il giocatore è tornato in Catalogna (è cresciuto nella Masia) dopo che Barcellona e Wolverhampton hanno trovato l'accordo per il trasferimento in prestito con diritto di acquisto fissato a 30 milioni. Un acquisto fortemente voluto da Xavi per rinforzare l'attacco, visto il nuovo infortunio di Ansu Fati e il mancato accordo con Dembélé per il rinnovo del contratto. Lo riporta Sport.