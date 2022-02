Barcellona, Xavi: "Ci servono 2-3 risultati utili di fila, non ci precludiamo nessun obiettivo"

Xavi, allenatore del Barcellona, alla vigilia del derby con l'Espanyol e cinque giorni prima della sfida d'Europa League col Napoli, è intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo bisogno di due-tre risultati positivi consecutivi. Stiamo lavorando bene, abbiamo tenuto tutta la settimana per preparare questa partita e le sensazioni sono positive. Non scartiamo nessun obiettivo. In campionato siamo a 15 punti dal primo posto, con una gara in meno, ma non ci precludiamo nulla. Dipenderà dalle prossime partite e da come si comporteranno le squadre che ci precedono in panchina.

Eric Garcia sta bene, è recuperato per domani, sarà convocato. Depay ha subito una piccola ricaduta, ma ad inizio settimana prossima tornerà ad allenarsi in gruppo. Dembelé? E' un nostro calciatore, ci aiuterà sicuramente e deciderò io se deve giocare oppure no".