Barcellona, Xavi recupera Eric Garcia. Anche Depay in ripresa: ci sarà contro il Napoli?

Buone notizie per Xavi in vista del derby contro l'Espanyol e della sfida di Europa League contro il Napoli. Eric Garcia si è allenato regolarmente e potrebbe essere convocato domani, mentre Memphis Depay si è allenato a parte ma potrebbe rientrare contro la squadra di Spalletti. L'olandese ha quasi superato il problema ai muscoli posteriori della coscia e punta a tornare in campo giovedì, anche se il tecnico potrebbe decidere di non forzare e impiegarlo contro il Valencia tre giorni dopo. L'ex Lione non gioca da un mese, dalla semifinale di Supercoppa persa contro il Real Madrid; era entrato nelle fasi finali e ha giocato anche i tempi supplementari.