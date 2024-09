Beffa Roma, l'Athletic pareggia nel finale: i risultati di Europa League

Beffa Roma. Segna Dovbyk nel primo tempo, pareggio di Paredes nel finale. Sorride l'Ajax. Francesco Farioli ricorderà a lungo la sua prima volta in Europa League. L'Ajax demolisce il Besiktas di Ciro Immobile con un netto 4-0 e si porta in testa alla classifica, scavalcando la Lazio. Vincono anche FCSB e Lione, mentre l'Eintracht si fa rimontare due reti nel finale dal Viktoria Plzen. Pari anche all'Olimpico tra Roma e Athletic Bilbao, il Braga beffa il Maccabi tel Aviv con un rigore al 95' (gli israeliani chiudono in 9). Ancora in corso la sfida tra Tottenham e Qarabag, cominciata con 40' di ritardo per i problemi di viabilità che hanno ritardato l'arrivo allo stadio degli azeri.

Tutti i risultati della prima giornata

Ajax - Besiktas 4-0: 31' Fitz-Jim, 51' e 73' Godts, 55' Taylor

Braga - Maccabi Tel Aviv 1-1: 30' rig. Davida, 88' e 95' rig. Bruma (B)

FCSB - RFS 4-1: 8' Birligea, 23' Lipuscek (R), 32' Stefanescu, 58' e 69' Olaru

Eintracht Francoforte - Plzen 3-3: 38' Ekitike, 41' Sulc (V), 62' Dina Ebimbe, 67' Kristensen, 87' Adu (V), 93' Jemelka (V)

Lione - Olympiacos 2-0: 66' Cherki, 71' Benrahma

Roma - Ath. Bilbao 1-1: 32' Dovbyk, 86' Paredes (A)

Tottenham - Qarabag 3-0 al 69': 12' Johnson, 53' Sarr, 69' Solanke (partita cominciata con 40' di ritardo)

Giocate alle ore 18.45

Fenerbahce - Royale Union SG 2-1: 27' Soyuncu, 82' aut. Burgess, 93' Sykes (R)

Malmö - Rangers 0-2: 2' Bajrami, 76' McCausland

Mercoledì 25 settembre

AZ Alkmaar - Elfsborg 3-2: 23' Ouma, 44' e 50' van Bommel (AZ), 53' Hedlund, 74' rig. Parrott (AZ)

Bodo/Glimt - Porto 3-2: 8' Omorodion, 15' Hogh (BG), 40' e 62' Hauge, 90' Gul

Anderlecht - Ferencvaros 2-1: 61' Verschaeren, 66' rig. Dolberg, 87' Traore (F)

Dinamo Kiev - Lazio 0-3: 5' e 35' Dia, 34' Dele-Bashiru

Galatasaray - PAOK 3-1: 48' aut. Baba, 67' Konstantelias(P), 76' Akgun, 95' Icardi

Ludogorets - Slavia Praga 0-2: 38' Jurasek, 65' Chytil

Manchester United - Twente 1-1: 35' Eriksen, 68' Lammers (T)

Midtjylland - Hoffenheim 1-1: 42' Osorio, 90' Moerstedt (H)

Nizza - Real Sociedad 1-1: 18' Barrenetxea (RS), 45' Rosario