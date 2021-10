Covid Russia, nuovo picco di casi: Mosca in lockdown (il Napoli ci giocherà il 24 novembre)

Nuovo picco di contagi e decessi Covid-19 in Russia. Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 40.096 nuovi casi e 1.159 decessi con coronavirus: numeri mai raggiunti prima dall'inizio della pandemia. Lo riporta la Tass, citando i dati del centro operativo nazionale anti-coronavirus. Una notizia che riguarda anche il Napoli che dovrà giocare a Mosca il 24 novembre e per questo ha chiesto di giocare altrove per evitare problemi e pericoli.