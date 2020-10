Dalla Spagna - Real Sociedad soffrirà assenza pubblico. Napoli, occhio ad Oyarzabal

Davide Palliggiano, corrispondente del Corriere dello Sport dalla Spagna, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Loro ci speravano nel pubblico, fino a pochi giorni fa erano previsti un numero di spettatori all'Anoeta contro il Napoli. La partita si giocherà a porte chiuse in uno stadio molto bello e molto nuovo, mancherà il pubblico alla Real Sociedad così come è mancato al Napoli contro l'AZ, purtroppo la situazione in Spagna è anche peggiore rispetto a quella dell'Italia. Il Napoli dovrà fare attenzione ad Oyarzabal, senza ombra di dubbio".