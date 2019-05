David Luiz punge Sarri in conferenza: "Vuole più bene a voi giornalisti che a noi..."

Clima teso in casa Chelsea, in vista della finale di Europa League contro l'Arsenal. Oltre la lite Higuain-David Luiz, a margine della quale c'è stata la reazione infuriata di Sarri, sono arrivate le parole del difensore brasiliano in conferenza stampa, che ha punzecchiato il tecnico ex Napoli anche se con lui ha ritrovato un posto in squadra: "Sarri ci vuole bene? Vuole più bene a voi giornalisti che a noi".